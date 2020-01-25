Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромете объявил штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам синоптиков, 26 января в Кокшетау 26-27 января ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 26 января, ночью 27 января порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью местами сильный. Местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области осадки, местами ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, местами 25 м/с. В Уральске 26 января ожидаются метель, гололед, ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области ожидаются снег, метель, местами туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Костанае 26 января ожидаются снег, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер южный, юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами 23 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В Актау днем 26 января ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %. В Петропавловске 26 января ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Ночью и утром 26 января в Туркестанской области местами ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 26 января ожидается туман. В Туркестане ночью 26 январяожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.