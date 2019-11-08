Штормовое предупреждение объявлено в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана ожидаются гололед, низовая метель и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В городе Нур-Султан 9 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с», - сообщает ведомство.

Вероятность шторма 80-85 %.