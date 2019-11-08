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Штормовое предупреждение объявлено в столице
8 Ноября 2019 16:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана ожидаются гололед, низовая метель и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«В городе Нур-Султан 9 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с», - сообщает ведомство.
Вероятность шторма 80-85 %.
Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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