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Штормовое предупреждение объявлено в столице

8 Ноября 2019 16:50
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Штормовое предупреждение объявлено в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана ожидаются гололед, низовая метель и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В городе Нур-Султан 9 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с», - сообщает ведомство.

Вероятность шторма 80-85 %.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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