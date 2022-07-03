Штормовое предупреждение объявлено в столице и 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара, пыльные бури и грозы ожидаются в Казахстане 4 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 июля днем на юге и севере Алматинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В Алматы 4 июля днем ожидается сильная жара 36 градусов. В Конаеве 4 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов

Днем на северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем 4 июля ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

4 июля ночью в южной половине, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидаются град, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью в южной половине области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

4 июля ночью в центре, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке, западе, севере и в центре области 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, утром и днем порывы 25 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем 4 июля ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный утром и днем, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем 4 июля ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. На востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Актау 4 июля ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Костанае днем 4 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, утром и днем на севере, юге области - гроза, шквал. Ветер западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 15-20 м/с. В центре, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

4 июля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. 4-5 июля ветер северо-западный, западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем 4-го, ночью 5 июля порывы 23 м/с.