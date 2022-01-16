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Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана

16 Января 2022 20:15
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Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах страны 17 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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17 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде 17 января временами ожидаются туман, гололед.

17 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман.

Ночью 17 января на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

Ночью и утром 17 января в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью и утром 17 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В Туркестане 17 января ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

17 января на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области низовая метель. В Караганде ночью 17 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 м/с.

17 января на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, днем на западе, севере, востоке области - 15-20 м/с. В Кокшетау 17 января ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с.

17 января ночью на большей части, днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. В Актау 17 января ожидается гололед.

В Нур-Султане 17 января ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

17 января на юго-западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на юго-западе, северо-востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее 17 января ожидается гололед.

17 января на юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью15-20, временами порывы 23, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Костанае 17 января ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью 17 января в центре, на востоке Павлодарской области ожидается поземок, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью 17 января ожидается поземок, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

17 января на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью 17 января ожидается метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

Также сообщается, что 17-19 января ожидается в: Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау: 19 января временами сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед.

Киргизский Алатау: ночью 17 января сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Таласский Алатау: 17-19 января временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Западный Алтай: 17-18 января местами низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, 17 января местами 15-20 м/с. Тарбагатай: днем 17, сутки 18 января местами низовая метель.


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#Нур-Султан   #Казгидромет   #Погода  
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