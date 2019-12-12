Штормовое предупреждение объявлено в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«13 декабря в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются метель, гололед. Местами ожидается туман. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью 13 декабря ожидается низовая метель. Вероятность шторма 90-95 %», - говорится в распространенном сообщении.