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Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны

21 Февраля 2022 17:53
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Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидается низовая метель. На юге области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

г. Петропавловск: днем 22 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

22 февраля ночью на юго-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман.

г. Уральск: 22 февраля ночью и утром ожидается туман.

22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный 9-14, в районе Жаланашколя 18-23 м/с.

22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке и в центре области гололед.

г. Атырау: 22-23 февраля ожидается туман.

22 февраля на юге Актюбинской области ожидается гололед.

22 февраля на западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе области порывы 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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