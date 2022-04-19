Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана 19 апреля ожидается штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

19 апреля на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. На севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области и в горных, предгорных районах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте 19 апреля ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается северо-восточный ветер порывы 15-20 м/с, днем на юго-востоке области временами 23 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-восточный, при грозе 17-22 м/с, в районе Жаланашколя порывы 25 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на южные, центральные, северные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди.