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    19:27, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана 19 апреля ожидается штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    19 апреля на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. На севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области и в горных, предгорных районах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте 19 апреля ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке Карагандинской области ожидается северо-восточный ветер порывы 15-20 м/с, днем на юго-востоке области временами 23 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

    На западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

    В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-восточный, при грозе 17-22 м/с, в районе Жаланашколя порывы 25 м/с.

    Напомним, ранее сообщалось, что на южные, центральные, северные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди.


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