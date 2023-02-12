Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

13 февраля на севере, юге Атырауской области ожидается туман, гололед.

13-14 февраля на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе 13-14 февраля ожидаются туман, гололед.

13 февраля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается метель. Днем на западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

Ночью 13 февраля на западе, днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе области днем порывы 15-18 м/с. В Актау ожидается гололед.

Кроме того, в связи с прогнозом осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 13 по 15 февраля в Туркестанской области, с 14 по 15 февраля в Жамбылской и Алматинской областях ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.