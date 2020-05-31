Штормовое предупреждение объявлено в Северном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Северо-Казахстанской области 1 июня ожидается местами гроза. Днем 1 июня ветер восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 1 июня ожидается гроза. Днем ветер восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95 %.