+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 34 °С
Алматы: 31 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в Северном Казахстане

31 Мая 2020 16:19
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в Северном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Северо-Казахстанской области 1 июня ожидается местами гроза. Днем 1 июня ветер восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 1 июня ожидается гроза. Днем ветер восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95 %.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Ситуация на Ближнем Востоке, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив