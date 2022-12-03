Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 декабря синоптики прогнозируют штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере, в центре Абайскойобласти ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 м/с.

В районе Жаланашколя Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, ночью на северо-западе области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 15-20 градусов.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанскойобласти ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с. г.

В городе Шымкентеночью и утром ожидается туман.