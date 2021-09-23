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    19:00, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах 23 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    23 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    23 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на юге, юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    23 сентября ночью и утром на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман.

    23 сентября на западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на побережье туман. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау 23 сентября ожидается утром и днем гроза. Ночью и утром туман.

    23 сентября в Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы 15 м/с.

    Днем 23 сентября на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ночью на юге и в центре, днем на большей части области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау 23 сентября ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

    23 сентября на севере, западе Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре 23 сентября ожидается туман.

    Теги:
    Атырауская область Погода Кызылординская область Казгидромет Главная для mail.ru Западно-Казахстанская область Актюбинская область Павлодарская область Акмолинская область Мангистауская область
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