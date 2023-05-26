Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза, шквальный ветер, чрезвычайная пожарная опасность ожидается 27 мая в ряде регионов Казахстана, в Акмолинской области ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 мая ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

27 мая днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 27 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.