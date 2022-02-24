Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».
На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гололед.
На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман, гололед. В городе Актобе ожидается гололед.
На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В городе Уральске днем гололед. Ночью и утром ожидается туман
На западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром 25 февраля ожидается туман. В городе Жезказгане ночью и утром 25 февраля ожидается туман.
На востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке области порывы 15 м/с.
В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман
Ночью на севере Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. В городе Павлодаре утром и днем ожидается гололед.Ночью на востоке, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
- Открылась выставка Гульмарал Татибаевой «Мысле-формы»
- Суд вынес приговор экс-чиновнице управления образования в Костанае
- Пять модульных постов откроют в районах Костанайской области
- Астанчане могут получать лечение в частных клиниках по медстраховке
- Специальный телеграм-бот для молодежи работает в Карагандинской области
- «Омикрон», вакцинация детей и нарушение карантина - эпидситуация в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана