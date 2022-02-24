+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

24 Февраля 2022 16:45
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Контролировать вывоз снега призвал общественность аким СКО
Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана Неустойчивую погоду прогнозируют 24 февраля в Казахстане

На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гололед.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман, гололед. В городе Актобе ожидается гололед.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.

На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В городе Уральске днем гололед. Ночью и утром ожидается туман

На западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром 25 февраля ожидается туман. В городе Жезказгане ночью и утром 25 февраля ожидается туман.

На востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке области порывы 15 м/с.

В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман

Ночью на севере Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. В городе Павлодаре утром и днем ожидается гололед.

Ночью на востоке, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Актюбинская область   #Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Костанайская область   #Павлодарская область   #Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Контролировать вывоз снега призвал общественность аким СКО
Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Неустойчивую погоду прогнозируют 24 февраля в Казахстане
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
5 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
6 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Читайте также
Специальный телеграм-бот для молодежи работает в Карагандинской области
«Омикрон», вакцинация детей и нарушение карантина - эпидситуация в Костанайской области
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив