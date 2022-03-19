Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 марта на севере Кызылординской области ожидается туман.

В ночь на 19 марта и утром на севере Туркестанской области ожидается туман.

19 марта на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. г. Кокшетау: 19 марта ночью и утром ожидается туман.

19 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 19 марта ночью и утром ожидается туман.

19-21 марта на юго-востоке, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с. г. Тараз: ночью и утром 19-21 марта ожидается туман.

Кроме того, 19 марта ночью ожидаются 20 градусные морозы в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, СКО, ВКО, местами Павлодарской и Карагандинской областях. В некоторых районах до минус 29 градусов мороза.

Кроме того, в г. Нур-Султан ночью температура воздуха понизится до 20-22 мороза.



