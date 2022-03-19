РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 18 Март 2022 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей страны

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    19 марта на севере Кызылординской области ожидается туман.

    В ночь на 19 марта и утром на севере Туркестанской области ожидается туман.

    19 марта на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. г. Кокшетау: 19 марта ночью и утром ожидается туман.

    19 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 19 марта ночью и утром ожидается туман.

    19-21 марта на юго-востоке, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с. г. Тараз: ночью и утром 19-21 марта ожидается туман.

    Кроме того, 19 марта ночью ожидаются 20 градусные морозы в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, СКО, ВКО, местами Павлодарской и Карагандинской областях. В некоторых районах до минус 29 градусов мороза.

    Кроме того, в г. Нур-Султан ночью температура воздуха понизится до 20-22 мороза.



    Теги:
    Погода Казгидромет
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!