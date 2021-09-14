Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 сентября днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. г.

Ночью 15 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.