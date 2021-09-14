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    16:04, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    15 сентября днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    На северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. г.

    Ночью 15 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.


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