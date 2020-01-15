Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана 16 – 18 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 16 января в Акмолинской области местами снег, метель. Ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Нур-Султане 16-17 января снег, низовая метель. 16 января во второй половине дня, сутки 17 января ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем 17 января гололед. Вероятность шторма 85-90%.

17 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 17-го, ночью 18 января в Павлодарской, Карагандинской областях, 18 января в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, в Восточно-Казахстанской области местами сильный снег. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Метель, местами гололед. Вероятность шторма 85-90%.