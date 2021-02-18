РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:11, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Кокшетау и шести областях

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Кокшетау и шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане 18 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1-3 тепла до 15-17 мороза с дальнейшим понижением.

    18 февраля в Мангистауской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау18 февраля ожидается гололед. Ночью ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.
    Вероятность шторма 90-95%.

    18-19 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный с переходом на западный, местами 15-20 м/с. В Кызылорде 18-19 февраля ожидается туман.

    Ночью 18 февраля в Атырауской области на большей части снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Атырау ночью 18 февраля ожидается низовая метель.

    Ночью 18 февраля в Актюбинской области ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Актобе ночью 18 февраля ожидается низовая метель, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

    18 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Днем местами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с. В Костанае днем 18 февраля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    В Кокшетау 18 февраля ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.



    Теги:
    Атырауская область Погода Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Астана Главная для mail.ru Западно-Казахстанская область Актюбинская область Акмолинская область Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:03
    Новый закон об электросамокатах — сколько нарушений выявлено за месяц
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Сегодня, 11:57
    Имеют ли право казахстанцы на компенсацию в случае ДТП из-за плохого качества автодорог — ответ МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!