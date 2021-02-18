НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Кокшетау и шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 18 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1-3 тепла до 15-17 мороза с дальнейшим понижением.

18 февраля в Мангистауской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау18 февраля ожидается гололед. Ночью ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

18-19 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный с переходом на западный, местами 15-20 м/с. В Кызылорде 18-19 февраля ожидается туман.

Ночью 18 февраля в Атырауской области на большей части снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Атырау ночью 18 февраля ожидается низовая метель.

Ночью 18 февраля в Актюбинской области ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Актобе ночью 18 февраля ожидается низовая метель, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

18 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Днем местами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с. В Костанае днем 18 февраля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау 18 февраля ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.



