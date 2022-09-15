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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и ряде регионов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Сентября 2022, 19:05
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и ряде регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман, сильный ветер, заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана, в некоторых регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает МИА «Казинформ».

Днем 16 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16-17 сентября ночью и утром на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске 16-17 сентября ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

16 сентября днем на большей части Улытауской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В Жезказгане 16 сентября днем ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с.

16 сентября ночью на юге, днем на большей части Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки 3 градуса. В Караганде днем ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 18 м/с. Ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее 16 сентября ожидается ветер северный, днем порывы 15-18 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20, порывы 25 м/с. Ночью в центре и горных районах области сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Талдыкоргане 16 сентября ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

16 сентября ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 16 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

16 сентября ночью на западе, юге, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на юго-западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 16 сентября ожидается гроза.

16 сентября ночью на севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 16 м/с. В Актобе 16 сентября ночью ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области ночью сохраняются заморозки 2 градуса.

В Нур-Султане ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-18 м/с. Ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.


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