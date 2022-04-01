Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми регионах

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2022, 17:30
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой РГП «Казгидромета».

В Нур-Султане ночью и утром 2 апреля ожидается туман, на дорогах гололедица.

2 апреля на юго-западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью и утром на севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

2 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 2 апреля ожидается гололед.

2 апреля в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

2 апреля в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер - 17-22 м/с.

2 апреля на юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, юге области ожидаются порывы 16 м/с.

2 апреля на севере Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с. В Костанае 2 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем 2 апреля на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы на западе, юге и в центре области 15-20 м/с. В Актау днем 2 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Также, по прогнозам синоптиков, в период 2-6 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.


Казгидромет   Паводок   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области