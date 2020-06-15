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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще двух регионах

15 Июня 2020 15:40
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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще двух регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Акмолинской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет»

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В Акмолинской области 16 июня местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане утром и днем 16 июн я ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85 - 90 %.

В Кызылординской области 1 6 июня с охраняется ветер северо-восточный, северный, 15-20 м/с, местами 23 м/с с пыльной бурей.

В Кызылорде 16 июня сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-100 %.


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#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Кызылординская область   #Казгидромет   #Погода  
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