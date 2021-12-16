Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой РГП «Казгидромета».

Ночью и утром 17 декабря в Нур-Султане ветер юго-западный порывы 15 м/с.

17 декабря на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. г. Уральск: 17 декабря ночью и утром ожидается туман.

17 декабря на севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

17 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 17 декабря временами ожидается туман.

17 декабря на западе Актюбинской области ожидается туман.

17 декабря на большей части Атырауской области ожидается туман. В Атырау 17 декабря ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром 17 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью 17 декабря ожидается туман. В Туркестане ночью 17 декабря ожидается туман.

17 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с.

17 декабря на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью 17 декабря ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

17 декабря на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.