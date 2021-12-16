Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой РГП «Казгидромета».
Ночью и утром 17 декабря в Нур-Султане ветер юго-западный порывы 15 м/с.
17 декабря на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. г. Уральск: 17 декабря ночью и утром ожидается туман.
17 декабря на севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.
17 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 17 декабря временами ожидается туман.
17 декабря на западе Актюбинской области ожидается туман.
17 декабря на большей части Атырауской области ожидается туман. В Атырау 17 декабря ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром 17 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью 17 декабря ожидается туман. В Туркестане ночью 17 декабря ожидается туман.
17 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с.
17 декабря на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью 17 декабря ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
17 декабря на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
- Свыше тысячи дольщикам выдают ключи от квартир в Нур-Султане
- Данияр Елеусинов поблагодарил казахстанцев за поддержку
- Ключи от квартир вручили очередникам в Нур-Султане
- Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане
- Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице
- Ещё семь новых школ построили в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана