Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 25 ноября ожидаются низовая метель, гололед.

25 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед.

25 ноября на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, на востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Караганде 25 ноября ожидается низовая метель, гололед. В Жезказгане 25 ноября ожидается низовая метель, гололед.

Днем 25 ноября в Западно-Казахстанской области - ветер северный с переходом на юго-западный, на севере, северо-западе области - порывы 15-20 м/с. В Уральске 25 ноября - ветер северный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

25 ноября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

25 ноябр я на севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере и в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем 25 ноября ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 16 м/с.

Днем 25 ноября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью в горных районах 15-20 м/с, днем 15-20, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте днем 25 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане днем 25 ноября ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью 25 ноября на севере, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный,северный, на западе области - порывы 15-20 м/с. В Актау ночью 25 ноября - ветер северный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 25 ноября на юге Актюбинской области ожидается гололед.

25 ноября в Павлодарской области на севере, востоке ожидается гололёд, низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре 25 ноября ожидается гололёд, низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

25 ноября в северной половине Восточно-Казахстанской области днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный на севере, западе области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 25 ноября ожидается на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Семее 25 ноября ожидается на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.