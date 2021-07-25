+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана

25 Июля 2021 01:31
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля
Сильная жара ожидается в Алматы Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация

В Нур-Султане днем 25 июля ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются гроза, град, ветер северо-западный порывы 15 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Жезказгане ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 25 июля ожидается ветер северо-западный порывы 18 м/с

В Кызылординской области ожидается северо-западный ветер днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 43 градусов

В Павлодарской области утром и днем местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем местами порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман, днем шквал. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Кроме того, днем 25 июля на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
25-26 июля в Жамбылской области местами ожидается очень сильная жара 44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 25 июля в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 25 июля в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается очень сильная жара 46 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 25-27 июля в Мангыстауской области ожидается очень сильная жара 44 градуса.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля
Сильная жара ожидается в Алматы
Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
3 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Читайте также
Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация
Жара до 46 градусов ожидается в выходные дни в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив