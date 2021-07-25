Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 25 июля ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются гроза, град, ветер северо-западный порывы 15 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Жезказгане ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 25 июля ожидается ветер северо-западный порывы 18 м/с

В Кызылординской области ожидается северо-западный ветер днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 43 градусов

В Павлодарской области утром и днем местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем местами порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман, днем шквал. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Кроме того, днем 25 июля на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25-26 июля в Жамбылской области местами ожидается очень сильная жара 44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июля в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июля в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается очень сильная жара 46 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25-27 июля в Мангыстауской области ожидается очень сильная жара 44 градуса.