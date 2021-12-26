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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах

26 Декабря 2021 18:00
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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей столицы и еще 11 областей Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане днем 27 декабря - ветер южный, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Днем 27 декабря на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау 27 декабря - ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, низовая метель.

27 декабря в центре Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются низовая метель, гололед.

27 декабря в Северо-Казахстанской области на западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем но большей части 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 27 декабря ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

27 декабря на северо-западе, востоке Костанайской области - метель, туман. Ветер южный, юго-западный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с

27 декабря на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, ночью 15-20, на северо-востоке области порывы 25, днем на северо-западе и востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 18 м/с.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на северо-востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается низовая метель.

27 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.

27 декабря в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау 27 декабря ожидается ветер юго-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

27 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 27 декабря временами ожидается туман.

Ночью и утром 27 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ночью 27 декабря ожидаются туман, гололед.

27 декабря на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный в центре, на востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Ранее был опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 27 декабря.

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#Казгидромет   #Погода  
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