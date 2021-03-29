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    21:38, 28 Март 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях

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    НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и еще 11 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане 29 марта ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    29 марта в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В Таразе ночью и утром 29 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

    29 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 29 марта временами ожидается туман.

    29-30 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Караганде 29 марта ночью ожидаются гололед, низовая метель.

    29 марта в Павлодарской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 г. Павлодар: 29 марта ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

    29 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман.

    29 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

    29 марта в Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау: 29 марта ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

    29 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 29 марта ночью и утром ожидается туман.

    Ночью 29 марта в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гроза, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с. г. Шымкент: ночью 29 марта ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: ночью и утром 29 марта ожидается гроза.

    9 марта в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. г. Петропавловск: 29 марта ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

    29 марта в Мангистауской области местами ожидается туман.



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