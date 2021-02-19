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    21:07, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», 19 февраля в Восточно-Казахстанской области -осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. Ожидается повышение температуры ночью до 2 мороза-3 тепла, днем 2-7 тепла.

    В Кокшетау 19 февраля ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

    19 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северо-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.



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