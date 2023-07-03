Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 18 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 июля в Астане днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем сохраняется сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части территории Алматинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, в горных районах области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на востоке, юге, западе области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

4 июля в горных районах, 5 - 6 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, 4 июля днем в горных районах области, 5 - 6 июля сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 4 - 6 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 5 - 6 июля днем ожидается гроза. 5 - 6 июля ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. 4 - 6 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 июля днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 17-22, днем временами порывы 27 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, град.

На большей части Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, западе области - град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусовНа большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юго-западе области ожидается гроза. Ветер восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре области Улытау ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, западный днем в центре, на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.