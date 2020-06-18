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Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах страны
18 Июня 2020 18:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Акмолинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Кызылординской области днем 19 июня ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.
В Кызылорде днем 19 июня ожидается ветер западный, порывы 15 м/с.
Вероятность шторма 90-100 %.
В Акмолинской области 19 июня ожидается ветер северный местами 15-20 м/с. Ночью и утром местами ожидаются гроза, туман. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Вероятность шторма 85-90 %.
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