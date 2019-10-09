Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» предупредило о шторме жителей Северо-Казахстанской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Днем 10, сутки 11 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем 10 октября ветер южный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

11 октября ветер северо-западный, северный 15-20, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 10, сутки 11 октября ожидаются гроза, град. 11 октября ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

10 октября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер южный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 10 октября ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%