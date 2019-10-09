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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

9 Октября 2019 14:52
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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» предупредило о шторме жителей Северо-Казахстанской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

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10 октября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер южный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 10 октября ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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Ключевые слова: Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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