Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 10 регионах Казахстана 8 марта объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

8 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Караганде днем 8 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром 8 марта ожидается гололед.

Днем в Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Атырау днем 8 марта ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

В Нур-Султане 7-8 марта ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

8 марта в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с. В Актобе 8 марта днем ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 18 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь). Сутки 8 марта местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем порывы 15-20, местами 23 м/с. В Павлодаре днем 8 марта ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

8 марта в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, ночью гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае ночью 8 марта ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

8 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидаются на большей части осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью 8 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 8 марта в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.