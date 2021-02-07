НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в десяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области , в городе Кокшетау, 7 февраля ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха от 0-2 тепла до 11-13 мороза.

В Актюбинской области ожидается снег. Местами туман, днем местами низовая метель. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха от 3 мороза-2 тепла до 12-17 мороза. В Актобе 7 февраля - снег. Ветер западный, юго-западный порывы 16 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха от 1 мороза-1 тепла до 14-16 мороза.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Днем 7 февраля в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с.

Кроме того, в связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков с 6 по 8 февраля, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склоновых стоков, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.