Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана 5 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на западе, севере, востоке, днем на юге области низовая метель. Ветер северо-восточный, северный на севере, западе области 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В городе Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед, на горных перевалах метель. Ветер северо-западный на горных перевалах 15-20 м/с.

В городе Шымкенте временами ожидается туман.



