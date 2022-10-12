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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
12 Октября 2022, 19:15

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

АСТАНА, КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный порывы 16 м/с.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.


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