18:15, 02 Август 2021 | GMT +6
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», днем 3 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области местами ожидается гроза.
Днем 3 августа в Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.