РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:15, 02 Август 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», днем 3 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Акмолинской области местами ожидается гроза.

    Днем 3 августа в Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.





    Теги:
    Северо-Казахстанская область Кызылординская область Карагандинская область Главная Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!