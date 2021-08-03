Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем 3 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

Днем 3 августа в Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.











