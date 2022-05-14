14 Мая 2022 05:00

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 14 мая временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный - порывы до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области 14 мая на западе, севере, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге - силой до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.

В Кокшетау днем 14 мая ветер юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области днем 14 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области 14 мая на севере, востоке, в центре ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на севере, востоке, в центре области до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области 14 мая области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на севере, днем на юге, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актобе 14 мая ожидается ветер юго-западный, западный, ночью порывы до 15 метров в секунду.

В Карагандинской области днем 14 мая на севере, востоке, юге региона ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Караганде днем 14 мая ожидается гроза.

В Жезказгане днем 14 мая ожидается ветер юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области днем 14 мая на западе, востоке ожидается сильный дождь. На западе, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на востоке области силой до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.

В Костанае 14 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный - порывы до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 14 мая днем на большей части региона ожидается дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Петропавловске 14 мая ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, силой до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 25 метров в секунду.

В Павлодарской области днем 14 мая на юге, востоке региона ожидается гроза.

В Кызылординской области днем 14 мая на севере ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на севере и в центре области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области 14 мая на юге, северо-востоке, в горных районах ожидается сильный дождь. 15 мая на юге, северо-востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. На юго-западе, северо-востоке области, в горных районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Таразе 14 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области 14-15 мая на юге и в горных районах ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе силой до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.

В Алматы 14 мая днем, 15 мая сутки ожидается временами сильный дождь. Временами гроза. 15 мая ожидается град. Ветер западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области 14 мая в горных районах ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Днем в горных районах град. Ветер северо-западный, на севере, западе и юге области, в горных и предгорных районах силой до 15-20 метров в секунду.

В Туркестане ночью и утром 14 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 14 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах 14-16 мая в горных и предгорных районах Жамбылской, Алматинской областей и прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.