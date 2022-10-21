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Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Октября 2022, 18:35
Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Шымкенте и 15 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

22 октября в Астане ожидается ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на севере, западе Акмолинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Во второй половине дня на севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В Кокшетау днем ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Во второй половине дня ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный днем 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный, в южной половине области 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 7-12, на севере и в горных районах 2-7 тепла. На западе, юге области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с

На большей части Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жетысуской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 7-12, на севере и в горных районах 2-7 тепла.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в северной половине Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, в северной половине области порывы 17-22 м/с. В Караганде ожидается западный ветер, порывы 17-22 м/с.

В Костанайской области ожидаются на большей части области осадки, днем на западе, в центре сильные (дождь, снег). На севере области гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидаются осадки, днем временами сильные (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный днем 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 17-22 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге области порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный днем на большей части области 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный днем 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.


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