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    18:36, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов Казахстана

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    Туман, грозы и заморозки ожидаются 18 сентября в Астане и 12 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане 18 сентября ночью и утром ожидается туман.

    18 сентября ночью на большей части, днем на северо-западе, северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе, северо-востоке области 15-20 м/с.

    Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. 18 сентября на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

    Днем на востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, востоке области гроза. Ветер северо-восточный, северный днем при грозе 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза.

    Днем на западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

    18 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

    18 сентября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    Ночью 18 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

    18-20 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге, востоке области ожидается туман. В Кокшетау 18 сентября днем ожидается гроза.

    18 сентября утром и днем на западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15- 20 м/с. В Костанае 18 сентября ночью и утром ожидается туман.

    18 сентября на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    18 сентября днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 18 сентября ночью и утром ожидается туман.


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