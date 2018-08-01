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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Костанайской области

1 Августа 2018 15:42 146
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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Костанайской области, сообщает РГП «Казгидромет».

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В Астане 2-3 августа ожидается гроза, ветер северо-восточный   с переходом на юго-западный 15 м/с. 2 августа ожидается ночью и утром туман.

2 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, северный ветер 15-20 м/с, днем местами град.

 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Астана, Погода, Казгидромет,
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