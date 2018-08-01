Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Костанайской области, сообщает РГП «Казгидромет».

В Астане 2-3 августа ожидается гроза, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15 м/с. 2 августа ожидается ночью и утром туман.

2 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, северный ветер 15-20 м/с, днем местами град.