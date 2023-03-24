Штормовое предупреждение объявлено в Астане и четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 марта в Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.