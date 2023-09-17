РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:24, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 регионах Казахстана

    None
    Туман и заморозки ожидаются 17 сентября в Астане и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    17 сентября ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман. В северной половине области ожидается высокая пожарная опасность.

    17 сентября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. 17 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 17 сентября ночью и утром ожидается туман.

    На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    17 сентября ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

    17 сентября ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

    Ночью 17 сентября на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

    Утром и днем на западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. В Костанае 17 сентября ночью и утром ожидается туман.

    На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе 17 сентября ночью и утром ожидается туман.

    В Астане 17 сентября ночью и утром ожидается туман.


    Теги:
    Регионы Казахстана Казгидромет Погода Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!