Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 10 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед, низовую метель и сильный ветер прогнозируют синоптики 28 февраля в столице и 10 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15 м/с.

28 февраля в конце дня на севере Атырауской области ожидается гололед. На большей части области ожидаются туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

28 февраля в Акмолинской области ночью на севере, западе, днем на севере, западе, востоке ожидается низовая метель. Днем на севере, западе области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28. В Кокшетау утром и днем ожидается низовая метель. Днем на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Астане 28 февраля ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области ожидается туман.

На большей части Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, западе, востоке области - метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае 28 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

28 февраля днем в северной половине Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе, днем на большей части области 15-20 порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, днем 15-20 порывы 25 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем - осадки (преимущественно снег). На севере, западе, юге области ожидается метель. Днем на севере, западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на большей части области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске28 февраля ожидаются низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Сутки 28 февраля на горных перевалах, днем 1 марта на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, южный, 15-20 м/с.