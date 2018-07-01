Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром - местами туман. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В Астане 24 июля ожидается гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.