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Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области

23 Июля 2018 15:45 152
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Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

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24 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром - местами туман. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В Астане 24 июля ожидается гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Астана, Погода,
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