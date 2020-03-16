Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Костанайской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области 17 марта местами сохраняется туман, ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный утром и днем, местами 15-20 м/с.

В Кокшетау 17 марта на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.





В Костанайской области 17 марта местами ожидается туман. Ветер западный, юго- западный местами 18 м/с.

В Костанае 17 марта днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.