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Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Костанайской областях
16 Марта 2020 21:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеНебольшое понижение температуры ожидается 17-19 марта в РК Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана Какая погода ожидается в Казахстане 15-20 марта
В Акмолинской области 17 марта местами сохраняется туман, ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный утром и днем, местами 15-20 м/с.
В Кокшетау 17 марта на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области 17 марта местами ожидается туман. Ветер западный, юго- западный местами 18 м/с.
В Костанае 17 марта днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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