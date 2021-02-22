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    22:05, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 7 областях 22 февраля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 22 февраля в Мангистауской области местами ожидается гололед. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

    22 февраля в Туркестанской области местами ожидается туман.

    22 февраля в Атырауской области местами ожидается туман, гололед.

    22 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем местами 18 м/с. г. Актобе: днем 22 февраля ожидается низовая метель.

    Днем 22 февраля в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

    22 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман, низовая метель. Ветер западный, днем местами 15-20 м/с.

    21-23 февраля в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. г.Тараз: 21-23 февраля временами ожидаются туман, гололед. Днем 23 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



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