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    Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана

    6 Декабря 2022, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и сильный ветер ожидается в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    7 декабря на юге, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

    7 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

    На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на горных перевалах - 15-20 м/с.

    На севере Костанайской области ожидается туман.
    Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Погода Жетысуская область
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