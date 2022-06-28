Штормовое предупреждение объявлено в 18 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в 18 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы 25 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15 м/с.

В городе Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В городе Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В городе Талдыкоргане ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

В районе Алакольских озер ветер северо-западный 17-22, днем порывы 30 м/с.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 37 градусов. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, северный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днемна севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Караганде днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 44 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Кызылорде ожидается ветер северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юге, западе, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 40 градусов. В городе Актау ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

В городе Нур-Султане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем в Павлодарской области на севере, западе, востоке ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный днем на большей части 15-20, на юге области 23 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар е днем ожидается гроза, ветер западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в горных районах области 15- 20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40-41 градус, на западе, в пустынных районах очень сильная жара 45 градусов. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Туркестане днем ожидается очень сильная жара 45 градусов.

Днем на юге, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Жезказгане днем ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте днем ожидается сильная жара 41 градус.



