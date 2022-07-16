16 Июля 2022 21:11

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная жара, гроза, град и ветер ожидается в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 17 июля днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Атырау днем 17 июля ожидается очень сильная жара 40-42 градусов.

В Конаеве 17 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Кызылорде 17 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 17 июля временами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодаре 17 июля ночью и утром ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске 17 июля ожидается гроза, град.

17 июля в Семее ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с

В Талдыкоргане 17 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Усть-Каменогорске 17 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

17 июля ночью на севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов..

В Акмолинской области 17 июля на севере, востоке и юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

Днем 17 июля на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. Днем 18-19 июля 40 градусов.

17 июля днем на юге и севере Алматинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем 17-18 июля на юге Атырауской области сохранится сильная жара 42 градуса и чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля ночью на северо-западе, севере, северо-востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на северо-западе, севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем 17 июля на севере и востоке Жетысуской области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

17 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем 18 июля на юге области ожидается сильная жара 40 градусов.

Днем 17 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области днем 17-19 июля сохранится сильная жара 40-45 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля на западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

17 июля ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юго-западе области, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.