19 Сентября 2022, 20:11

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в 12 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на западе Абайской области сохраняются заморозки 2 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре Акмолинской области сохраняются заморозки 1 градус.

На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 20-22 сентября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. 20-22 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге области 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки 3 градуса. В восточной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение ОЯ № 16 от 19 сентября 2022 года с 21 ч. 19 сентября до 21 ч. 20 сентября 2022г.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Павлодар: 20 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.