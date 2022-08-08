8 Августа 2022 17:43

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили о шторме в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, юго-западе, юге, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В восточной половине Акмолинской области днем временами ожидается сильный дождь. В восточной половине области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, юге области ожидается туман. Днем в восточной половине области ожидается град. Ветер северо-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере, в центре, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В городе Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане днем временами ожидается сильный дождь. Гроза. Ночью и утром туман. Днем град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловскеднем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане днем ожидается гроза.