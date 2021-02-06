Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах РК



6 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске 06 февраля ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

6 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, местами 15-20 м/с. В Жезказгане 6 февраля днем ожидается гололед.

6 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае 6 февраля ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

6 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 6 февраля ночью и утром ожидается туман. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

6 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде 6 февраля временами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

6 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 6 февраля ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 18 м/с.

6 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе днем 6 февраля ожидается гололед, ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 18 м/с.

Ночью и утром 6 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, днем порывы 17-22 м/с. В Атырау ночью и утром 6 февраля ожидаются туман, гололед, днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.